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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 10:18 BJT

韩国股市：触及两个月低点，因油价下跌且美联储会议前投资者立场谨慎

路透首尔12月15日 - 韩股周一跌至两个月低点，因油价持续下跌，
促使紧张的投资者削减风险敏感资产的曝险。
    
    0140GMT，韩国综合股价指数 跌0.6%报1,909.99点，为10月17
日以来最低水准。
    
    “该指数在1,900点水准附近将面临关键考验，因美联储利率会议前
，不确定性重燃，”大信证券分析师Lee Kyung-min表示。
    
    市场人士在谨慎地看待周二开始的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会
议，关注其是否会弃用“相当长时间内”将维持近零利率的承诺。
    
    但与此同时，油价下跌凸显了对通缩风险和经济成长减缓的疑虑不断
上升，触发资金流向避险资产。
    
    大盘17个KRX行业分项指数中，有12个下跌，下跌股与上涨股数量之
比接近2:1.
    
    避险人气重压券商类股，三星证券 跌1.6%，友利投资证
券 跌1.4%。(完)
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