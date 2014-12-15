韩国汇市：韩元兑美元小跌，逆转稍早涨幅

路透首尔12月15日 - 韩元 周一回吐稍早涨幅并小幅下跌，美 元则缩减跌幅，之前曾出现一系列获利了结。早先美国零售数据好于预期 ，令联邦储备理事会(美联储/FED)明年提早加息的可能性上升。 “市场仍看多美元，但美元可能不会上涨太多，因为投资者准备在年 底前结帐，所以会持续锁定获利。”Daishin Economic Research Instit ute外汇策略师Hong Seok-chan表示。 0140 GMT，韩元兑美元 报1,104.3，上周五收在1,103.1。 12月三年期公债期货 上升七个基点至108.20。 0140GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,104.3 1,103.1 日圆/韩元 9.2875/924 9.2835 韩国公债期货 * 108.20 108.13 韩国综合股价指数 1,909.99 1,921.71 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 杜明霞)