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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 10:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小跌，逆转稍早涨幅

路透首尔12月15日 - 韩元 周一回吐稍早涨幅并小幅下跌，美
元则缩减跌幅，之前曾出现一系列获利了结。早先美国零售数据好于预期
，令联邦储备理事会(美联储/FED)明年提早加息的可能性上升。
    
    “市场仍看多美元，但美元可能不会上涨太多，因为投资者准备在年
底前结帐，所以会持续锁定获利。”Daishin Economic Research Instit
ute外汇策略师Hong Seok-chan表示。
    
    0140 GMT，韩元兑美元 报1,104.3，上周五收在1,103.1。
    
    12月三年期公债期货 上升七个基点至108.20。
    
                                  0140GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,104.3       1,103.1
    日圆/韩元       9.2875/924        9.2835
    韩国公债期货 *          108.20        108.13
    韩国综合股价指数     1,909.99      1,921.71
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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CN]
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CN]
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X=

 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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