《中国债券市场每日交易备忘》--12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
============================================================================
一、新债发行：
中国国家开发银行至多49.42亿元人民币三年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.16%
国开行 至多50亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.26%
徐州矿务集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
山东钢铁集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中国银行主承
中国商用飞机20亿元两个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和民生银行主承
国家电网100亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和建设银行主承
无锡国联发展集团6亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承
齐鲁证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建设银行和中国银行等承销
丹东港集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承
亿利能源集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行和招商银行等承销
中国有限金属工业第十四冶金建设3.2亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承
山东高速集团25亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信银行主承
福建旗滨集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行和招商银行主承
泉州银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4666%
上海银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0999%
浦发银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2002%
中信银行30亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0999%
青岛农商行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.7995%
富邦华一银行3亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2002%
富邦华一银行3亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0000%
贵州银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.6001%
广州农商行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0000%
============================================================================
二、新债上市：
芜湖县建设投资16亿元七年期固息债1480583，票面利率6.60%
国信证券20亿元三个月期短融071411004，票面利率5.90%
============================================================================
三、缴款：
湖北银行25亿元10年期二级资本债1420046，票面利率5.75%
中金公司8亿元三个月期短融1490227，票面利率5.40%
浙江物产集团15亿元14天期超短融
浙江物产集团15亿元14天期超短融
上海复星高科技集团20亿元一年期短融
招商证券 18亿元三个月期短融
上海市北高新集团5亿元一年期短融
中金公司8亿元三个月期短融
百联股份 1亿元一年期短融
山鹰股份 7亿元一年期短融
榕基软件 1亿元一年期短融
开元旅业集团5亿元一年期短融
北京国有资产经营10亿元七年期中票
============================================================================
四、还本付息：
鞍山钢铁集团20亿元九个月期超短融011441001到期兑付，票面利率6.10%
中国南车 30亿元三个月期超短融011446003到期兑付，票面利率4.75%
首都机场集团15亿元九个月期超短融011465001到期兑付，票面利率5.30%
浙江省物产集团10亿元三个月期超短融011498004到期兑付，票面利率4.60%
龙岩交通发展集团5亿元一年期短融041355042到期兑付，票面利率7.10%
阳谷祥光铜业有限公司5亿元一年期短融041356050到期兑付，票面利率8.50%
青海华实科技投资管理3.5亿元一年期短融041364046到期兑付，票面利率7.05%
无锡产业发展集团8亿元一年期短融041372007到期兑付，票面利率6.80%
华泰证券 30亿元三个月期短融071416010到期兑付，票面利率4.65%
浙江温州龙湾农村商业银行3亿元三个月期同业存单111490087到期兑付
徽商银行0.5亿元三个月期同业存单111490088到期兑付
江苏江山制药5.亿元三年期中票1182388到期兑付，票面利率8.50%
13济宁SMECNⅡ001 051302026付息
13宜宾SMECNⅡ001 051302027付息
08农发20 080420付息
08西宁城投债 088068付息
09国开05 090205付息
09农发08 090408付息
09嘉善债 0980173付息
09榕建总债 0980174付息
09盘锦建投债 0980175付息
10附息国债41 100041付息
13深市政MTN001 101369006付息
10盐城城资债01 1080163付息
10盐城城资债02 1080164付息
10湘潭九华债 1080165付息
11附息国债15 110015付息
11吴中经发债 1180188付息
11盐城城南债 1180189付息
11连云港MTN1 1182389付息
11渝高速MTN1 1182390付息
13府谷债 1380383付息
============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
-- 为支持创业企业和小微企业，中国保监会发布通知允许保险资金投资创业投资基金，但要求保险公司在遵守现有权益投资监管比例基础上，投资创业投资基金余额不超过上季末总资产的2%，投资单只基金余额不超过基金发行规模的20%。 --中国证券报周二报导，为加快推进广东自由贸易园区建设、实现国务院提出的“2014年基本实现粤港澳服务贸易自由化”目标，粤港澳三地有望于近期签订服务贸易自由化协议。
12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申