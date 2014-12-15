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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 10:22 BJT

《全球汇市》美元走势震荡，油价受需求前景疲弱拖累而续跌

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2452 1.2460 -0.06 -9.41 1.3745

美元/日圆 118.73 118.77 -0.03 +12.75 105.30

欧元/日圆 147.84 147.99 -0.10 +2.15 144.73

美元/瑞郎 0.9644 0.9640 +0.04 +8.02 0.8928

英镑/美元 1.5708 1.5718 -0.06 -5.12 1.6556

美元/加元 1.1576 1.1581 -0.04 +9.00 1.0620

澳元/美元 0.8223 0.8240 -0.21 -7.74 0.8913

新西兰元/美元 0.7761 0.7776 -0.19 -5.42 0.8206

澳元/日圆 97.630 97.870 -0.25 +4.03 93.850

新西兰元/日圆 92.150 92.360 -0.23 +6.64 86.410

英镑/日圆 186.50 186.68 -0.10 +6.98 174.33

澳元/新西兰元 1.0591 1.0593 -0.02 -2.37 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/许娜/王兴亚/孙茉莉; 审校 李爽/张涛/杜明霞/龚芳)
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