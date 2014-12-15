《中国金融债发行日程表》--12月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多49.42 3 周二招标 固息增发债 12/17-12/18 (第25期增发债) 至多50 5 周二招标 固息增发债 12/17-12/18 (第28期增发债) *进出口行 至多50 3 周三招标 固息增发债 12/17-12/25 (第78期增发债) 至多50 5 周三招标 固息增发债 12/17-12/25 (第69期增发债) *湖北银行 25 10 周一招标 二级资本债 12/15-12/16 (第五年末附有条件发行人赎回权) *哈尔滨银行 20 3 周一招标 固息金融债 12/15-12/17 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次