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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 14:07 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
*国开行        至多49.42        3        周二招标      固息增发债  12/17-12/18
                                      (第25期增发债)
               至多50           5        周二招标      固息增发债  12/17-12/18 
                                      (第28期增发债)    
*进出口行      至多50           3        周三招标      固息增发债  12/17-12/25
                                      (第78期增发债)
               至多50           5        周三招标      固息增发债  12/17-12/25 
                                      (第69期增发债)    
*湖北银行        25            10        周一招标      二级资本债  12/15-12/16
                        (第五年末附有条件发行人赎回权)
*哈尔滨银行      20             3        周一招标      固息金融债  12/15-12/17

  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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