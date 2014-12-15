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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 10:53 BJT

新加坡数据：第三季失业率终值为2.0%，初值为1.9%

路透新加坡12月15日 - 新加坡人力部周一公布，2014年第三季失业
率终值为2.0%，初值为1.9%。第二季为2.0%。

    第三季总就业人口增加3.34万人，高于前一季度2.77万人的增幅，基
本持平于上年同期的增长3.31万人。

    失业率数据如下(%，经季节调整)：

     2014年   2014年   2014年   2013年   2013年   
    --------  ------  -------- -------  -------  
     第三季   第二季   第一季   第四季   第三季   
       2.0     2.0       2.0     1.8       1.8  (完)

  
 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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