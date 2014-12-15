新加坡数据：第三季失业率终值为2.0%，初值为1.9%

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透新加坡12月15日 - 新加坡人力部周一公布，2014年第三季失业 率终值为2.0%，初值为1.9%。第二季为2.0%。 第三季总就业人口增加3.34万人，高于前一季度2.77万人的增幅，基 本持平于上年同期的增长3.31万人。 失业率数据如下(%，经季节调整)： 2014年 2014年 2014年 2013年 2013年 -------- ------ -------- ------- ------- 第三季 第二季 第一季 第四季 第三季 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 (完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)