新加坡数据：第三季失业率终值为2.0%，初值为1.9%

路透新加坡12月15日 - 新加坡人力部周一公布，2014年第三季失业 率终值为2.0%，初值为1.9%。第二季为2.0%。 第三季总就业人口增加3.34万人，高于前一季度2.77万人的增幅，基 本持平于上年同期的增长3.31万人。 失业率数据如下(%，经季节调整)： 2014年 2014年 2014年 2013年 2013年 -------- ------ -------- ------- ------- 第三季 第二季 第一季 第四季 第三季 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 (完) (编译 朱晓军；审校 张涛)