美国债市：原油价格暴跌令TIPS债券备受打压

Tradeweb和路透数据显示，以五年期TIPS及五年期美债收益率之差估算的短期通胀预期，在周五跌至1.16%，为近四年半来最低。

德意志银行首席全球策略师Binky Chadha周三在德银前景展望会议上表示，他建议做空五年期TIPS，因美联储似将在2015年结束六年前采行的近零利率政策，债券收益率料进一步攀升。

五年期TIPS收益率 周五升至0.34%，为2010年7月来最高，18日将标售160亿美元五年期TIPS。

美联储决策者即将召开会议，交易商正拭目以待联储会否对2015年可能的升息给出暗示，虽然通胀率仍低于2%的目标。

美国TIPS损盈平衡通胀率和布兰特原油图表：link.reuters.com/qep63w

美国通胀率：link.reuters.com/guq93t

美国通胀预期：link.reuters.com/wyd53w

可以肯定的是，一些分析师和基金经理人称，TIPS遭抛下滑，这对油价跌势的反应有些过头；油价本周触及五年低点每桶58美元，较6月大跌逾45%。(完)