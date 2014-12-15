香港已公布经济指标--2014/12/15

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年10月 零售销售值 +1.4 +4.8 +6.3 2014年10月 零售销售量 +4.3 +6.6 +5.9 2014年10月 综合消费物价指数(CPI) +5.2 +6.6 +4.3 2014年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +7.1 +12.3 +4.5 2014年第三季 本地生产总值(GDP) +2.7 +1.8 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14年8-10月% 14年7-9月% 13年8-10月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2014年10月 贸易赤字／盈余 -49.8 -50.4 -38.05 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........