澳洲社会：受悉尼人质事件影响，主要银行关闭事发地点附近分行

路透悉尼12月15日 - 澳洲悉尼市中心一家咖啡馆周一发生数名人质遭挟持后，澳洲联邦银行(CBA)、西太平洋银行 及澳新银行 宣布，位于悉尼市中心商业区(CBD)的分行关闭。

“由于警方在悉尼马丁广场(Martin Place)的行动，位于悉尼CBD的12家西太平洋银行分行今日将关闭，”西太平洋银行在推特发文表示。CBA及澳新银行也公布类似讯息。