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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 10:59 BJT

澳洲社会：受悉尼人质事件影响，主要银行关闭事发地点附近分行

路透悉尼12月15日 - 澳洲悉尼市中心一家咖啡馆周一发生数名人质遭挟持后，澳洲联邦银行(CBA)、西太平洋银行 及澳新银行 宣布，位于悉尼市中心商业区(CBD)的分行关闭。

“由于警方在悉尼马丁广场(Martin Place)的行动，位于悉尼CBD的12家西太平洋银行分行今日将关闭，”西太平洋银行在推特发文表示。CBA及澳新银行也公布类似讯息。

数十名武装警察包围事发咖啡馆，马丁广场区域有澳洲央行及多家商业银行设点，亦接近新南威尔士州议会大楼。电视画面显示，咖啡馆内有数人站着，双手贴在窗户上。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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