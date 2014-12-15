澳洲社会：受悉尼人质事件影响，主要银行关闭事发地点附近分行

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透悉尼12月15日 - 澳洲悉尼市中心一家咖啡馆周一发生数名人质遭挟持后，澳洲联邦银行(CBA)、西太平洋银行 及澳新银行 宣布，位于悉尼市中心商业区(CBD)的分行关闭。
“由于警方在悉尼马丁广场(Martin Place)的行动，位于悉尼CBD的12家西太平洋银行分行今日将关闭，”西太平洋银行在推特发文表示。CBA及澳新银行也公布类似讯息。
数十名武装警察包围事发咖啡馆，马丁广场区域有澳洲央行及多家商业银行设点，亦接近新南威尔士州议会大楼。电视画面显示，咖啡馆内有数人站着，双手贴在窗户上。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。