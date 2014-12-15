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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 11:17 BJT

印尼金融市场：央行称正干预汇市，以遏制卢比兑美元波动性

路透雅加达12月15日 - 印尼央行发言人周一称，正干预外汇市场，以遏制印尼卢比兑美元 的波动性。

路透数据显示，印尼卢比兑美元跌破12,600，为1998年8月来最低。

印尼央行发言人Peter Jacobs称，年终需求以及美元走强导致了卢比走软。(完) (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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