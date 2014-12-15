韩国已公布经济指标--2014/12/15

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.9% @-r +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.0% +1.2% 12月30日 +1.2% 工业生产(m/m) 10月 -1.6% @-p 持平 @-r 12月29日 +0.8% 失业率 11月 3.4% @ 3.5% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差55.1 r 顺差73.8 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。