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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 11:21 BJT

澳洲财政：2014/15年度预算赤字预计为404亿澳元，下一年度312亿澳元

路透悉尼12月15日 - 澳洲国库部长霍基周一公布年中经济和财政展望，其中显示：

* 澳洲预估2014/15年度预算赤字为404亿澳元，5月时预算为赤字298亿澳元

* 澳洲预估2015/16年度预算赤字为312亿澳元，5月时预算为赤字171亿澳元(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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