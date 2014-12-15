台湾债市：RP利率持稳，客户对跨年资金态度保守

路透台北12月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳，时序进入中下旬，市场隐约透露年底资金料趋紧的心理预期，券商希望多取得跨年资金，但客户端态度保守，使得交易清淡。

市场调度人士指出，今天市况相当平淡，虽然有意调高跨年利率以提早取得资金，但没能获得客户的正面回应，买卖双方观望气氛浓厚，可能要等到周四央行理监事会议结束后，状况才会明朗。

〞年内很宽松，但大家不跨年。〞一位大型票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，利率要往上，可能要等到下周，届时情势也会明朗些。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.53-0.58%。

今日有台电111.5亿台币公司债、新光银25亿台币金融债交割，还本则有中信银15亿台币金融债、玉山金 5亿台币公司债。