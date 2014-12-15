《分析》欧盟投资计划或将棋差一着

**行动需提升至国家层级**

“这项计画虽广受欢迎，但无论是从规模上，还是速度上来说，都不太可能足以凭借自身发挥必要的影响，”蒙堤指出。“这项行动也需拉高至国家的层级。”

蒙堤像德国一样相信应严格执法，但他认为欧盟应采取德国战后的“金科玉律”，即授权放款进行投资，而非对当前的支出加以融资。

德国在2009年以所谓的“债务煞车”取而代之，强迫联邦政府自2016年起推行基本平衡的预算案，除非遭遇天灾或严重的经济风暴。

蒙堤主张在利率处于纪录低位之际，各国政府非常有理由借贷低廉资金，在社会及经济方面为民众谋福。

国际货币基金组织(IMF)也认同这一观点，或许让人意外。IMF在10月发布的全球经济展望年报中指出，在公共基础建设投资当中增加债务融资，将藉由提高产出，促使债务与国内生产总值(GDP)之比下降。

若经济未能成长，则意大利等债台高筑的国家就无法降低负债。但意大利也是贾克投资计画潜在的一大跘脚石：该国无法动用欧盟区域基金内约达200亿欧元的资金，因其缺乏所谓的吸纳能力--包括廉能的政府执政团队和项目管理能力等。

分析师们表示，若缺乏国家层面的大规模投资(尤其是德国)，则贾克的计画就不太可能产生显着的刺激作用，特别是考虑到民间资金杠杆比例似乎相当乐观。

这可望加速欧洲中部一些天然气管线及电网的兴建，有助于逐步降低对俄罗斯天然气进口的依赖，且协助向可再生能源过度。