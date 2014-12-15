《焦点》中国金融机构进军海外并购，政府鼓励其放眼全球

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**之前的教训**
迄今为止，中国金融企业的发展策略都是首先立足于自身成长，同时对海外机构进行零星的少数股权收购，而且收购交易多发生在新兴市场。
据汤森路透数据，今年迄今，中国金融公司已经宣布了价值32亿美元的海外收购交易，其中的四分之三都是控股权性质的收购。
今年的海外收购总支出虽然远低于2007年创纪录的179亿美元，但需指出的是，2007年的交易额中仅有4.3%是多数股权收购案。
2007年是全球金融危机爆发的前一年，中国金融公司和主权财富基金在那年买入多家上市金融公司的股权，包括对摩根士丹利的50亿美元投资。
那些在错误时间进行的交易之后带来的亏损，令中国国内的银行业者头痛不已。
“中国金融机构这一次可能会避开那些大型的、需要改头换面的交易，因为他们在金融危机期间学到了惨痛的教训，”高盛的Teo说道，并指出中国金融企业当前若再展开海外并购，则主要目标将是有助于自身在全球扩张。（完）
(编译 朱晓军/高琦 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)