《焦点》中国金融机构进军海外并购，政府鼓励其放眼全球

**之前的教训**

迄今为止，中国金融企业的发展策略都是首先立足于自身成长，同时对海外机构进行零星的少数股权收购，而且收购交易多发生在新兴市场。

据汤森路透数据，今年迄今，中国金融公司已经宣布了价值32亿美元的海外收购交易，其中的四分之三都是控股权性质的收购。

今年的海外收购总支出虽然远低于2007年创纪录的179亿美元，但需指出的是，2007年的交易额中仅有4.3%是多数股权收购案。

2007年是全球金融危机爆发的前一年，中国金融公司和主权财富基金在那年买入多家上市金融公司的股权，包括对摩根士丹利的50亿美元投资。

那些在错误时间进行的交易之后带来的亏损，令中国国内的银行业者头痛不已。

“中国金融机构这一次可能会避开那些大型的、需要改头换面的交易，因为他们在金融危机期间学到了惨痛的教训，”高盛的Teo说道，并指出中国金融企业当前若再展开海外并购，则主要目标将是有助于自身在全球扩张。（完）