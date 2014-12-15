《投资焦点》投资大潮回流，新兴经济体靠改革方能留住资金

**不受青睐**

投资者也不那么看好土耳其的前景。土耳其希望赢得2015年中选举的政界人士不太可能让选民承受经济负担，尽管IMF建议收紧财政和货币政策。

“经济民粹主义仍是土耳其面临的一个风险，6月议会选举前，该国结构改革日程可能仍不会有太大进展，”摩根大通在一份研究报告中称。

据理柏数据，侧重于土耳其市场的欧洲股票基金9月净流出6,850万欧元，这一趋势也反映了2014年土耳其里拉兑美元贬值约5%。

南非也不受投资者青睐，因此5月以来兰特兑美元跌幅超过10%。随着南非主要出口市场中国经济减速，南非大宗商品出口需求下降。

巴西也是一个受冷落的国家，之前左翼领导人罗塞夫赢得连任，一些人质疑其是否会有抑制预算赤字和控制通胀的政治力量。

但经验丰富的基金经理人Mark Mobius提出反对声音。他运作着Templeton Emerging Markets Investment Trust。

Mobius说，他认为巴西可能明年大幅反弹，还暗示俄罗斯若接受改革可望迎来反弹。

“我们认为，俄罗斯和巴西都有强劲反弹的资本，但条件是他们都应采更合适的政策，”Mobius给客户的报告中称，并指出他在巴西银行业者Itau Unibanco 和Banco Bradesco 有大量持仓。(完) (编译 李春喜/李爽 审校 杜明霞)