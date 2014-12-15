《KEMP专栏》为何油价如此不稳定

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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美国页岩油生产商、石油输出国组织(OPEC)及石油产业其他业者目前都遭受惨痛的教训。直到最近，许多人还深信油价会在每桶近100美元见底。
Continental Resources 在看好市场会迅速反弹下，解除在每桶约85美元的对冲仓位。然而，布兰特原油持续下挫至不到65美元。
在估计油价会在更长时间内续跌下，石油产业领袖如今多半不得不调整他们的预估及投资计画。
这几可断定是对近期油价挫跌的过度反应，且将导致下一阶段投资与生产不足。
然而，在此同时，由于2013年甚或更早以前所签订的钻探及投资计画必须完工，导致新生产的石油仍源源不绝。
即使石油产业领袖坦承需抑制生产，但因该体系的长期延宕，因此OPEC以外的石油生产在未来几个月仍将持续增加。
即便许多分析师、投资者及企业领袖怀疑油价是否已经跌过头，油价仍将持续承压。
然而，大宗商品市场总是这样运作的。不稳定及不均衡本来就是市场的常态。(完) (编译 洪曦/王颖/戴素萍/杜明霞/龚芳; 审校 蔡美珍/于春红/艾茂林)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)