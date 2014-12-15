《KEMP专栏》为何油价如此不稳定

美国页岩油生产商、石油输出国组织(OPEC)及石油产业其他业者目前都遭受惨痛的教训。直到最近，许多人还深信油价会在每桶近100美元见底。

Continental Resources 在看好市场会迅速反弹下，解除在每桶约85美元的对冲仓位。然而，布兰特原油持续下挫至不到65美元。

在估计油价会在更长时间内续跌下，石油产业领袖如今多半不得不调整他们的预估及投资计画。

这几可断定是对近期油价挫跌的过度反应，且将导致下一阶段投资与生产不足。

然而，在此同时，由于2013年甚或更早以前所签订的钻探及投资计画必须完工，导致新生产的石油仍源源不绝。

即使石油产业领袖坦承需抑制生产，但因该体系的长期延宕，因此OPEC以外的石油生产在未来几个月仍将持续增加。

即便许多分析师、投资者及企业领袖怀疑油价是否已经跌过头，油价仍将持续承压。