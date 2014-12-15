台湾货币市场：短率力持稳定，惟跨年短票利率已明显扬升

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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* 跨年拆款仍然付之阙如
* 跨年短票利率主要成交明显走高
* 债券附买回利率平稳，但透出年底趋紧心理预期
记者 高洁如
路透台北12月15日 - 台湾银行间短率周一力持平稳，跨年的短票利率延续上周走扬趋势。交易人员表示，目前市场上仍未见跨年落点的拆款，票券商在利率退让以承做更多的跨年短票，令利率走扬。
资金调度人士指出，不只是银行，目前投信、寿险业跨年短票的利率要求有所提高，这令短票成交利率明显扬升。而目前各大型银行也都尚且不承做跨年的拆款，这令票券商和银行日益心焦。
〞看着好了，（短票）利率还会再上，〞一位小型民营银行交易员说，由于目前大型银行的跨年拆款也还未见动作，为了避免月底各家银行因冲刺放款变成大缺钱，因此她也开始不承做跨年的短票，资金落点一定要放在月内。
另一家大型民营银行则表示，从月初开始已和固定的银行进行拆入，估计若未有意外，应可有部分的资金可慢慢地跨过年底。
本地时间11:33时：
--台币兑美元 贬0.4分，报31.330。
--台湾加权股价指数 跌0.55%，报8,977.92点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.388-0.390%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日在0.380-0.500%；两周拆款利率暂在0.388-0.440%，上日在0.440%。
**跨年短票利率成交普遍向上**
短票市场方面，市场人士指出，目前30天期跨月的短票利率全面走扬，银行的利率普遍成交走高1-2基点。
有趣的是，票券商交易人员提到，根据集保的资料显示，目前60天期的自保票平均成交利率还低于30天，呈现短天期扬升、长天期走跌的情况。
〞30天到期在明年初，到时候做的利率一定会下来，所以我还宁愿给高一点30天的短票利率，〞一位票券商交易主管说。
今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，票量很少；跨年自保短票利率区间在0.64-0.70%，上日虽也在0.64-0.70%，但主要的区间提升至0.64-0.68%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.658%，前日在0.644%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.649%，前日在0.657%。
周一中央银行的存单则到期454.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆2,531.1亿台币，本周余日的落点分别为周二4,247.10亿、周三2,743.50亿、周四3,988.00亿及周五1,098.00亿。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为150亿台币，至周日累积超额准备为1,605亿台币、加计前期1%的超额准备为3,363亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳持平，时序进入中下旬，市场隐约透露年底资金料趋紧的心理预期，券商希望多取得跨年资金，但客户端态度保守，使得交易清淡。
市场调度人士指出，今天市况相当平淡，虽然有意调高跨年利率以提早取得资金，但没能获得客户的正面回应，买卖双方观望气氛浓厚，可能要等到周四央行理监事会议结束后，状况才会明朗。
〞年内很宽松，但大家不跨年。〞一位大型票券商交易员说。
另一证券商交易员则称，利率要往上，可能要等到下周，届时情势也会明朗些。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.53-0.58%。
今日有台电111.5亿台币公司债、新光银25亿台币金融债交割，还本则有中信银15亿台币金融债、玉山金 5亿台币公司债。
本周的公司债交割因素尚有：周三台电32亿台币公司债交割、彰化银行 2.6亿美元国际债券交割；周四彰银1.0亿美元国际债券交割；周五彰银1.4亿美元国际债券交割；还本则有周二建国工程 5亿台币公司债；周四中信银20亿台币金融债。(完) (集体采写 董永年；; 审校 张喜良)
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