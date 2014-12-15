《全球市场》亚股跌至九个月低点，受油价挫跌拖累

美元指数持守在88.169，进一步远离一周前触及的五年半高点89.550。

“避险氛围可能在未来几天支撑日圆兑美元走势，不过我认为市场将在美联储会议后看多美元。”三井住友信托银行的首席交易员Osao Iizuka说道。

美国公债价格上涨，10年期公债收益率 降至两个月低点2.071%。

与此同时，美国不断改善的经济数据料将继续巩固美联储政策预期，即美联储愈发接近于在明年升息。

许多投资者都预计，美联储将在本周二开始的政策会议上改变有关“相当长时间内”维持利率在近零水准的措辞。(完)