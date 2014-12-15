澳新汇市：油价下跌及人质事件打击澳元，新西兰元亦走软

悉尼人质事件给市场人气带来拖累。据信有数十名民众在悉尼市中心一家咖啡馆内遭挟持，令人担心可能是伊斯兰激进分子所为。

“大家并不需要很多理由才会想出脱澳元，而且澳洲央行的态度也支持投资人卖澳沅，”西太平洋银行分析师Sean Callow称，并预期澳元一个月后跌至0.81美元。

澳洲政府发布的年中预算报告显示，截至6月的年度赤字预计将升至400亿澳元，高于5月预测的300亿澳元。主要资源出口价格下滑，侵蚀了税收，是造成财政赤字扩大的原因。

新西兰元兑美元 自盘初的0.7768美元跌至0.7754美元，但高于上周触及的两年半低点0.7609美元。

如果本周稍晚的双周拍卖结果显示全球乳品价格继续下滑，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年将加息，那么新西兰元或再度测试两年半低点。(完)

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