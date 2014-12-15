澳新汇市：油价下跌及人质事件打击澳元，新西兰元亦走软

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
悉尼人质事件给市场人气带来拖累。据信有数十名民众在悉尼市中心一家咖啡馆内遭挟持，令人担心可能是伊斯兰激进分子所为。
“大家并不需要很多理由才会想出脱澳元，而且澳洲央行的态度也支持投资人卖澳沅，”西太平洋银行分析师Sean Callow称，并预期澳元一个月后跌至0.81美元。
澳洲政府发布的年中预算报告显示，截至6月的年度赤字预计将升至400亿澳元，高于5月预测的300亿澳元。主要资源出口价格下滑，侵蚀了税收，是造成财政赤字扩大的原因。
新西兰元兑美元 自盘初的0.7768美元跌至0.7754美元，但高于上周触及的两年半低点0.7609美元。
如果本周稍晚的双周拍卖结果显示全球乳品价格继续下滑，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年将加息，那么新西兰元或再度测试两年半低点。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/洪曦; 审校 王洋/蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。