版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 11:59 BJT

日本债市：公债价格小升，受日股跌势及央行买债支撑

日本央行短观调查显示，日本9-12月大型制造业信心小幅恶化，但企业支出计划强劲。

10年期日债收益率一度跌至0.380%，为2013年4月以来最低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.000% +0.0 0.075%

10年期公债 0.385% -1.0 0.395%

20年期公债 1.140% -1.5 1.155%

30年期公债 1.375% -1.5 1.390%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.35 +0.10 147.25

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 蔡美珍；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐