日本债市：公债价格小升，受日股跌势及央行买债支撑

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
日本央行短观调查显示，日本9-12月大型制造业信心小幅恶化，但企业支出计划强劲。
10年期日债收益率一度跌至0.380%，为2013年4月以来最低。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.000% +0.0 0.075%
10年期公债 0.385% -1.0 0.395%
20年期公债 1.140% -1.5 1.155%
30年期公债 1.375% -1.5 1.390%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.35 +0.10 147.25
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。