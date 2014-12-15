中国货币市场：回购利率下行难掩资金紧俏，缴准缴税及新股均添忧

路透上海12月15日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 继续下行，一个月期品种则涨逾20bp(基点)。交易员表示，今日例行缴准叠加月度缴税陆续开始，致隔夜品种拆借稍显不易；而新股IPO即将启动，七天、14天品种需求续升温；相较之下，跨年资金则最为紧俏。

他们并指出，年底临近，在多种因素综合影响下，市场流动性收紧疑虑升温，机构暂关注央行公开市场如何操作以及非公开定向进一步动向。

“隔夜不太好借，七天、14天有价无市，更不好借，今天应该是缴准和缴税，”上海一银行交易员称，七天和14天都是考虑IPO的影响。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

她谈到，一个月回购利率已超过6%，现在寄望年底财政存款投放能够有所助益；而央行公开市场逆回购大概率应该会出手，但是现在感觉还没到时点。

央行公开市场上周继续空窗操作。尽管年末因素叠加新股集中申购令资金面临挑战，但市场热盼的逆回购仍未能再现江湖；央行无为而治的背后，则是机构对其非公开定向放水的宽松预期不断升温。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，本周公开市场没有到期资金，并且周四和周五将面临着七支新股申购，届时锁定资金将对市场造成一定的冲击。而公开市场操作来看，央行前期不作为预示本周即使有公开市场逆回购，其操作规模也是有限的。

“我们倾向于央行会进一步放松货币政策，如小规模的逆回购、降准并配合窗口指导，或者继续定向投放且规模较大，”他称。

最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司本周起开始密集招股，网上申购日集中于12月18日-23日。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6300 2.6405 -1.05

七天 3.4984 3.7450 -24.66

14天 4.1601 4.3361 -17.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8300 1.4300 +240.00

七天 7.1550 3.1050 +405.00

14天 7.7600 6.4300 +133.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.7200 +13.00

七天 3.5500 3.8100 -26.00

14天 4.4500 4.4500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.6540 2.6510 +0.30

七天 3.6050 3.5870 +1.80

三个月 4.4200 4.3313 +8.87