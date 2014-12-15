《全球汇市》美元盘中震荡，受避险情绪升高压制

当地电视台周一报导称，澳洲悉尼中央商务区一家咖啡厅发生人质劫持事件，在咖啡厅的窗户上可以看到一面黑色旗帜，上面有白色阿拉伯文字。该事件令人担忧这次事件或与伊斯兰武装分子有关。

澳元兑美元 跌0.2%至0.8220美元，此前一度跌向0.8204附近的四年半低位。

投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三召开2014年最后一次会议，以及料在周三1900GMT公布的声明和预期，和半个小时后美联储主席叶伦的新闻发布会。

外界认为叶伦宁愿过于温和，也不愿冒险过早收紧政策。若过早收紧政策，加之欧元区、日本和中国的数据表现疲弱，则将增添美国经济放缓的风险。美联储基金利率期货走势显示，市场预计联储将在明年第三季升息。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2439 1.2460 -0.17 -9.50 1.3745

美元/日圆 118.67 118.77 -0.08 +12.70 105.30

欧元/日圆 147.61 147.99 -0.26 +1.99 144.73

美元/瑞郎 0.9653 0.9640 +0.13 +8.12 0.8928

英镑/美元 1.5709 1.5718 -0.06 -5.12 1.6556

美元/加元 1.1555 1.1581 -0.22 +8.80 1.0620

澳元/美元 0.8217 0.8240 -0.28 -7.81 0.8913

新西兰元/美元 0.7736 0.7776 -0.51 -5.73 0.8206

澳元/日圆 97.510 97.870 -0.37 +3.90 93.850

新西兰元/日圆 91.800 92.360 -0.61 +6.24 86.410

英镑/日圆 186.42 186.68 -0.14 +6.94 174.33

澳元/新西兰元 1.0620 1.0593 +0.25 -2.10 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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