中国货币市场：天津滨海农商行同业存单额度10亿，87家银行累计14,282亿

联合资信评估有限公司对该行的主体评级为AA。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 吴芳；审校 黄凯)