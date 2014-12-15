中国基金：凯辉基金旗下中法并购基金完成募集，规模5亿欧元

路透上海12月15日 - 中法合资私募股权基金管理公司--凯辉基金周一宣布，旗下中法（并购）基金成功完成募集，最终募集资金为5亿欧元，中国国家开发银行和法国国家投资银行各自投资了1亿欧元。

公司新闻稿称，中法（并购）基金将专注于与中国、法国和其他欧洲国家的中型企业合作，帮助它们实现跨境合作投资增长战略。

新闻稿指出，除了中国国开行和法国国家投资银行外，还有约30家来自中国、欧洲和中东地区的机构和家族投资者也投资了此次的中法（并购）基金。大多数凯辉的原投资人选择继续投资该基金，同时也有一些新的合作伙伴包括法国和其他国际机构投资者进行了投资。

总体而言，机构投资者（养老基金、银行、资产管理公司等）占募集资金的80%，而高净资产人士和家族企业投资人认购了剩余的20%。 中法（并购）基金将主要投资于中型企业，单笔投资在两亿到五亿元人民币之间。基金将以控股投资和重要少数股权投资的方式投资于中国（40%）、法国（40%）和以德国为重点的其他欧洲（20%）中型企业。 凯辉基金董事长蔡明泼表示，“中法（并购）基金能够迅速完成资金募集证明了我们投资策略的吸引力、多文化团队的丰富投资经验以及整个凯辉生态圈的活力得到了投资人的认可。”