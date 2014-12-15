表格：瑞士11月生产者/进口物价较上年同期下滑1.6%

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透苏黎世12月15日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士11月生产者/进口物价较前月下滑0.7%，较上年同期下滑1.6%。
11月生产者物价较上年同期下降1.4%，进口物价同比下降2.1%。
以下为详细数据：
2014年11月 2014年10月 2013年11月
生产者/进口物价 96.5 97.2 98.1
较上年同期(%) -1.6 -1.1 -0.4
较上月(%) -0.7 -0.1 -0.1
(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)