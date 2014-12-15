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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 16:30 BJT

表格：瑞士11月生产者/进口物价较上年同期下滑1.6%

路透苏黎世12月15日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士11月生产者/进口物价较前月下滑0.7%，较上年同期下滑1.6%。

11月生产者物价较上年同期下降1.4%，进口物价同比下降2.1%。

以下为详细数据：

2014年11月 2014年10月 2013年11月

生产者/进口物价 96.5 97.2 98.1

较上年同期(%) -1.6 -1.1 -0.4

较上月(%) -0.7 -0.1 -0.1

(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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