中国汇市：人民币早盘走低，季节因素与国际油价疲弱助推客盘购汇

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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* 人民币早盘走弱
* 中间价反弹并创近10个月新高
* 季节因素与国际油价疲弱助推客盘购汇
路透北京12月15日 - 中国人民币兑美元 周一早盘走跌，与创近10个月新高的中间价逆向。尽管央行维稳意图不改，但年末购汇的季节性因素及近期国际油价持续疲弱，共同推动早盘客盘购汇。
交易员称，在前几年人民币持续升值的背景下，基金或其他一些机构一般在年初开仓做空美元，做多人民币，年末再反向操作平仓，因而年末购汇需求较为旺盛。
“再加上最近石油价格连续低开，周末已经跌破60美元/桶的大关，对中国的石油购买企业也是一个比较好的低价买入的机会，所以最近石油购汇盘也就明显地多了一点。”一外资行交易员说。
他并表示，短期需关注国际油价 与国际美元 走势。若石油价格续跌，中国作为石油消耗大国，石油储备料会加速增长，这将进一步刺激石油购汇盘；若美元持坚且其他非美货币续贬，人民币仍可能适当贬值。
北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.1940元，上日收报6.1869元。今日人民币兑美元中间价 为6.1152元，上日中间价为6.1184元。
全球汇市方面，美元兑日圆周一走势震荡，避险情绪推低美国公债收益率(殖利率)，令美元承压。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3080/30，上日尾盘为6.31。
北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1948/53元，上一交易日尾盘报6.1953元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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