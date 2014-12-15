《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月15日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *徐州矿务集团 60 20 6 12/16簿记建档 浦发银行 AA+(大公国际)12/17 12/18

AA-(中债资信) ======================================================================================= *山东钢铁集团 200 30 9 12/16簿记建档 工商银行 AAA(中诚信) 12/17 12/18

中国银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中国商用飞机 100 20 2 12/16簿记建档 工商银行 AAA(新世纪) 12/17 12/18

民生银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *国家电网 300 100 6 12/16簿记建档 工商银行 AAA 12/17 12/18

建设银行 ======================================================================================= *无锡国联发展 60 6 3 12/16簿记建档 交通银行 AAA 12/18 12/19 集团 ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --

民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东兴证券 28 10 3 12/18招标 邮储银行 AA+ 12/19 12/22

(最高发行余额) 哈尔滨银行等 ======================================================================================= 齐鲁证券 40 20 3 12/16招标 建设银行 AA+ 12/17 12/18

(最高发行余额) 中国银行/招商银行 ======================================================================================= 丹东港集团 38 10 12 12/16簿记建档 中信证券 AA 12/18 12/19

中信银行 ======================================================================================= 亿利能源集团 24 14 12 12/16簿记建档 建设银行 AA 12/17 12/18 ======================================================================================= 华融证券 30 10 3 12/16招标 邮储银行 AA+ 12/17 12/18

(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 中原证券 17 9 3 12/17招标 中信银行 AA+ 12/18 12/19

(最高发行余额) ======================================================================================= 申银万国证券 78 22 3 12/17招标 农业银行 AAA 12/18 12/19

(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 国电大渡河 10 2 12 12/18簿记建档 农业银行 AAA 12/18 12/19 流域水电开发 中国银行 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 12/18簿记建档 农业银行 AA 12/19 12/22 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国核工业 11 3 5 12/22簿记建档 渤海银行 AAA 12/23 12/24 建设集团 ======================================================================================= 中国有限金属 3.2 3.2 2 12/16簿记建档 中信银行 AA- 12/18 12/19 工业第十四冶金建设 ======================================================================================= 山东高速集团 25 25 永续中票 12/16簿记建档 工商银行 AAA 12/18 12/19

(自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率) 中信银行

(若不赎回，票面利率在当期基准利率加上初始利差再加上300个基点) ======================================================================================= 福建旗滨集团 10 4 3 12/16簿记建档 建设银行 AA 12/17 12/18

招商银行 ======================================================================================= 中国铝业公司 50 50 永续中票 12/18簿记建档 华泰证券 AAA 12/22 12/23

(每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 中信银行 ======================================================================================= 阳城县阳泰 10 5 3 12/18簿记建档 国泰君安证券 AA 12/22 12/23 集团实业 ======================================================================================= 中国交建 100 50 永续中票 12/18簿记建档 工商银行 AAA 12/19 12/22 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 建设银行 ======================================================================================= 中国航空技术 50 50 永续中票 12/19簿记建档 农业银行 AAA 12/23 12/24 国际控股 (每5年重置一次票面利率) 招商银行

(若不赎回，票面利率在当期基准利率加上初始利差再加上300个基点) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)