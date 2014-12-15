更新版 1-澳洲财政：政府预计预算赤字将大增，受大宗商品价格挫跌影响

5月预算案对2014/15年度预算赤字的估计为298亿澳元。政府目前预估2015/16年度预算赤字为312亿澳元，5月时估计为赤字171亿澳元。

展望公布时间比原定时间推迟了逾一小时，因稍早悉尼金融区中心发生劫持人质事件，转移了媒体视线，对预算更新和政府的政治困境的报导暂搁一旁。

霍基预计，截至2017/18年度的四年内，税收收入将比最初估计少310亿澳元，主要因为铁矿石价格下滑。政府已经将可预见未来时间内的铁矿石价格预估从5月时的每吨92澳元下调至60澳元。

政府在推动不受欢迎的节支和增收措施获得参议院通过方面同样面临困难，霍基称这导致政府开支增加106亿澳元。

不过，2014/15年度整体预算赤字与国内生产总值(GDP)之比为2.5%，这一比例以国际标准看相对较低，政府债务也是如此，与GDP之比料在2017年达到峰值17%。

评级机构标准普尔和穆迪已经表示，澳洲预算状况恶化不会对其AAA评级造成威胁。

债市投资者同样看似乐观，10年期公债收益率 报2.95%，接近2012年中以来最低，距离历史低点不远。(完)