《热点透视》安倍赢了选举，却面临提升薪资的更严峻考验

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 王颖

路透新加坡12月15日 - 日本首相安倍晋三在选举中获得压倒性优势，从而在提升工资和结束通缩方面获得新的民意背书。但安倍及其执政联盟无法仅仅通过印制更多日圆来实现承诺。要想实现以生产力推动的薪资增长，就要实施改革，而改革却不是很快就能落实的。

在12月14日举行的大选中，日本自民党及盟党公明党赢得了326个众议院席位(众议院共有议席475个)，超过了317个席位的“绝对多数”，也就是执政联盟维持对参议院立法否决权所需的席位数。但投票参与率较低，意味着“安倍经济学”标签下的改革要想获得长久支持并非确定无疑。

这样，提高实质薪资就成了重中之重。有两个途径可阻止日本实质薪资持续了16个月的下滑趋势：让价格开始走低，或使日本投资实现增长。价格下跌将是安倍反通缩行动的巨大挫败，所以安倍需把重点放在后一种途径--实现投资增长上。他必须通过下调农业关税、放松移民政策、促使企业提高股东回报来加快改革步伐。只有这样，日本企业才会借力日圆疲软加大投资。

安倍首先要实现一个更为迫切的目标：使经济摆脱衰退。这可能需要一些短期措施，比如颁发消费券，安抚那些自4月上调消费税以来感觉境况恶化的家庭。拟议中的第二次上调消费税计划亦被推迟了18个月。这种慷慨救济措施将给2015年预算带来压力。日本公共债务已相当于国内生产总值(GDP)的245%，安倍将很难说服日本央行相信他可在中期内降低政府债务和赤字。