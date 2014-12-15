澳洲经济：标准普尔表示政府预算案并不会影响澳洲AAA评级

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透悉尼12月15日 - 标准普尔周一表示，给予澳洲的AAA评级并不会马上受到澳洲最新的年中预算案影响，澳洲政府预算案显示将来的预算赤字扩大。
澳洲政府预期，截至2015年6月的财政年度的预算赤字将增至404亿澳元(332亿美元)，因关键资源出口价格下跌导致税收出现缺口，最初估计的预算赤字为298亿澳元。
标准普尔称：“尽管如此，未来几年的财政表现仍有望改善。”
“不过澳洲修正后的预算展望仍大体符合我们的基本假定，即财政赤字将温和降低。澳洲政府整体债务相对于国内生产总值(GDP)的比例仍较低，我们对这一看法并不会改变。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。