《交易视点》明年中国信用债需求整体趋弱，料以渐进方式体现--中金

路透上海12月15日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略周报称，综合供给和需求双方面情况来看，明年传统信用债需求整体可能趋于弱化，但会以渐进形式体现。考虑到短期内城投债供给下滑明显，特别是近期调整后信用利差有所恢复，预计上半年利差有望维持在历史均值以下。

特别是一季度配置需求旺盛，利差有望压缩。但明年后半段伴随理财转型加速，对信用债需求的弱化可能会更加明显，供给反弹压力渐增，供需关系大概率将趋于恶化，利差反弹的压力增加。

**交易所企业债提前完成价值重估**

近两周对市场影响最大的无疑是中登事件，使今年以来备受市场宠爱的城投债遭受了风险溢价和流动性溢价的双重打击。

单纯从流动性溢价的角度看，主体AA但债项未达到AAA的交易所企业债在丧失回购资格后，收益率需要上升多少才能体现流动性补偿呢？

我们尝试从两个角度探讨这个问题：一方面，从今年6月中证登将AA-有抵押个券剔除出质押库之后的市场反应看，这部分债券与AA有抵押个券的利差从30bp扩大到120~180bp，均值150bp，平均扩大了120bp左右。

另一方面，从可质押券的息差空间来看，考虑标准券折算比例后的息差均值也在150bp左右。由于在中证登的通知出台之前，5年AA城投的中债估值为5.8%附近，按上述估算，该通知出台后城投债券收益率如果达到7.3%的位置就可以比较充分地反映丧失质押回购资格所带来的冲击，而且从历史经验看，市场情绪良好时，利差可能还达不到150bp。

近日交易所AA级城投债多数可达到7.0~7.5%的区间，新城投企业债发行利率也接近7.5%，对于丧失回购资格的溢价已经反映得比较充分。

不过信用风险溢价目前还没有体现出额外的补偿。近期财政部在政府债务政策中体现出的“划清界限”的倾向十分明显，15年城投债再融资难度加大，叠加常州市天宁区政府声明区财政局对当地城投债券纳入地方政府债务的承诺作废等事件，有可能导致市场之前对城投债兑付极强的信心有所弱化。

虽然上述事实未必意味着城投债将出现违约，但投资者风险偏好的变化足以影响债券定价和销售，因此城投债券价值重估可能还无法很快结束。从好的方面看，该事件使得城投债早晚都将面临的价值重估风险提前，强制其信用风险溢价和流动性溢价回归到普通不可回购国企债的水平。

中登事件造成的短期创伤虽然不可避免，但对于打底来年配置提供了更好的机会。特别是未来有可能纳入地方政府债务范围的城投债，以及被流动性风暴波及的公司债品种，未来还将有较好的资本利得空间。

**关注信用债供需格局的中期变化**

待中登带来的流动性冲击平息后，我们更需要关注的是影响中长期信用债市场格局的因素，这就要重视银监会和证监会近期发布的两个征求意见稿。

银监会近日向商业银行下发了《商业银行理财业务监督管理办法》（征求意见稿），本次理财新规的核心精神是要推动理财的风险隔离，实现风险买者自负。实现的手段就是加大传统预期收益率类理财的操作成本，反过来大力推动净值型理财的发展。

净值型理财的推广，将加大理财提升收益和流动性管理的难度，从而对理财扩张的速度产生负面影响。除了推动净值型外，理财新规的另一个重要方向就是大幅放松对风险承受能力较高投资者的资产管理和投资方向限制，而且创新型的理财投资方式也可能挤占对传统信用债的配置。

因此总的来看，理财类资金无论从总规模扩张速度，还是从配置结构上看，对于传统信用债的配置需求相比2014年都可能逐步弱化，不过好在过渡期安排以及理财对规模扩张的内生需求支撑下，这个过程可能会相对缓慢。

供给方面，短期内由于城投债券审批的显着收紧，加上产业类融资需求仍然很弱，预计明年上半年信用债供给压力较低，不排除相比今年同期有所下降。下半年预计创新城投基建类债券项目将陆续跟上，供给压力可能增加。

证监会近日发布的《公司债券发行与交易管理办法》（征求意见稿）对公司债发行条件进行了全面放松，理论上有可能加大信用债供给压力，但放松后交易所公募产品与银行间相比仍未体现显着优势，影响可能主要体现在不同公募品种供给结构的变化。

交易所未来供给扩容的突破口可能主要在私募品种，如非上市房地产企业等很可能利用该渠道融资，而且发行利率可能会较有吸引力，从而成为明年供给扩容的风险点。

**2015年信用债到期量再攀高峰**

继2014年成为首个中长期信用债到期高峰后，2015年信用债还本付息量将进一步增长。截至11月底公告，2015年非金融类信用债到期量比2014年增长7%，但目前未发行但将于2015年内到期的短期品种未计算在内，简单假设明年短期品种发行量与今年持平，总到期量增幅应为30%左右。

另外2015年信用债总回售金额比今年增长43%，总付息金额则增长28%。期限结构上，明年除短融外的中长期品种到期量达1.24万亿，是今年到期量的1.29倍，占全部到期量的43%，为历年最高。

特别值得一提的是，2015年是城投债第一个到期高峰，还本付息总量5,342亿元，是2014年的2.5倍，占全部信用债的15%，是所有行业中最高的。另外还有约920亿将于2015年进入回售。

评级分布上，主体评级在AA级（含）以下的信用债2015年到期量占比从2011年的11%上升到23%。即使扣除城投债后，低评级占比也有19%。从AA及以下评级的到期非城投行业分布看，主要集中于现金流不佳的强周期行业，如机械设备、基建设施、有色金属等。

根据以上数据，有以下结论值得关注：首先，2015年债券发行人整体再融资压力相比今年又有提升。如果支付利息后还要能保证信用债净融资量仍达到1.9万亿，2015年非金融类信用债净增量必须达到2.5万亿以上。

第二，城投类债券进入还本付息高峰，2015年再融资压力大。而城投债发行面临政策审批趋严等不利因素，能否满足该再融资量存在不确定性。

第三，到期债券中长期债占比和低评级占比继续上升，而且低评级到期发行人集中于内部现金流产生能力较弱的行业，再融资压力仍然较大。

第四，2015年3-11月每月的还本付息量都在2,500亿元以上，月度整体的还本付息压力都要高于2014年，其中3-5月每月还本付息总量达到4,000亿，再融资风险更为集中。

综上所述，信用债发行人2015年还本付息总量以及长期债、低评级以及城投及产能过剩行业的占比均有提升。除了整体再融资压力进一步增长外，局部领域的信用风险仍不容小觑。(完)