重发-印尼金融市场：卢比兑美元跌至1998年8月以来最低位，股市亦走低

(重发以补上最后一段漏字)

路透新加坡/雅加达12月15日 - 印尼卢比兑美元周一跌至1998年8月以来的最低位，印尼股市也下挫，市场人士称这是因风险偏好回落带来压力，并且海外投资者卖出卢比。

据路透数据，0410 GMT，印尼卢比兑美元 报12,685卢比，为1998年8月以来最低水平。以该汇价计算，印尼卢比日内跌幅为1.9%，年内跌幅为4.3%。

“美国继续发布正面经济数据，这进而打压了卢比汇率，”印尼资产规模最大的银行Bank Mandiri 的公债部门主管Royke Tumilaar说道，“由于外资在印尼资本市场中的占比较高，导致我们真真切切曝露于美元走强的风险。”

印尼10年期政府公债收益率周一升到8.203%，上周五报8.087%。

**近期资金外流**

印尼股市 下挫0.9%至近三周低点，全年上涨近20%。

印尼财政部数据显示，12月1日-11日期间有11万亿(兆)印尼卢比(8.6922亿美元)资金外流。这一期间，可交易债券总量中的外资拥有比例从39.5%降至38.6%。

印尼信用违约互换(CDS)周一持续表现不佳。五年期互换合约 升10个基点至165/175基点，而整体市场指数涨6个基点。其他主权CDS走高3-7个基点。

稍早，印尼央行称正干预汇市，以遏制卢比兑美元波动性。

三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，自周五前后以来的卢比无本金交割远期外汇(NDF)走势显示，海外投资者卖盘是卢比最近一波跌势的原因。

“有些明显迹象显示，海外投资者正在对冲卢比走弱，”Okagawa表示。(完) (编译 高琦/朱晓军；审校 杜明霞)