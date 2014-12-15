《交易视点》中国债市明年首度有交易机会，可趁年底收集筹码--中金

路透上海12月15日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，年底由于股市走强、打新股对资金面冲击、债券获利回吐压力、中登事件导致债券基金被赎回等因素，债市受到了一定冲击；但从经济基本面和政策面而言，未来债市仍有机会，可以趁年底的调整吸收筹码，等待一季度的交易性机会。

**油价崩，债券兴**

我们在12月1日的周报《油价崩、债券兴》中提到，在OPEC不减产的情况下，油价的下一个支撑点可能是需要考虑美国石油生产的边际成本，40-50美元。

上周国际油价再度应声下跌，WTI原油跌破60美元关口，降至57.5元，布伦特原油降至62元（比周报《油价崩、债券兴》出版时又降了12%）。国际油价已经跌至2009年5月以来的最低。

国际油价的下跌对国内成品油价格也有传导作用，但部分被国家上调成品油消费税给抵消。除了成品油以外，随着原油价格的下跌，国内化工产品的价格最近也持续下跌，化工产品价格的下跌最终也会传导到居民消费品当中，其价格也会一定程度上受到影响。

国际油价下跌对国内以及全球大部分国家而言，均产生了一定的通缩压力。如欧元区CPI和核心CPI都在逐步接近0%，市场预期最迟在明年一季度，欧央行可能会启动主权QE，买入欧元区主权国债。

上周欧元区国债收益率进一步下降，德国10年期国债收益率降至0.6%的水平，创历史新低。10年期日本国债收益率已降至0.4%历史最低水平。受通胀预期回落的带动，美国30年国债收益率降至2.75%，也在逼近2012年年中的历史低位。

原油价格下跌除了对通胀水平产生影响以外，对经济也将产生一定的负面作用。大宗原材料价格的下跌可能会拖累采掘行业的固定资产投资。截止到11月份，中国采矿业的固定资产投资增速累计只有1.4%，降至历史低位，当月的投资增速已经降至-6.25%。预计明年累计增速也会降至负值，对固定资产投资形成拖累。

从11月份的经济数据来看，经济和通胀仍有下行压力，仍值得警惕。尤其是工业增加值的放缓与下游需求减弱以及价格下跌预期有关，CPI的下行不仅仅受到原油和食品的拖累，扣除能源和食品的核心CPI也呈现放缓态势。更深层次来看，经济和通胀的下行压力表现在货币增速和货币流通速度同时放缓。

未来货币政策解决思路也需要从这两个因素着手：推动货币增速回升与推动货币流通速度回升，或者两者同时作用。但在融资需求不太可能大幅提升的情况下，刺激货币流通速度回升比刺激货币增速回升更为靠谱。

从历史的经验来看，货币流通速度与实际利率的高低有关，偏高的实际利率会抑制货币流通速度。如果要刺激经济回升，通过降低实际利率，刺激居民消费和整体货币流通速度回升可能比推动货币增速回升更容易实现。

因此，刺激经济回升的前提离不开央行继续引导名义和实际利率的下降，从这个角度而言，债券市场也会受益。目前经济和通胀都低于2012年和2013年，而债券的收益率整体水平仍比2012年和2013年的低点要高。从这个角度而言，债券收益率仍有回落的空间。

**短期经济动能或继续弱势**

由于内外需求持续低迷，宽信用质量不佳，短期经济动能或继续弱势。

首先，尽管房地产市场边际改善，但房地产或在较长时间里维持弱势，由于基建投资增长受制于融资因素，再加外需阶段性走弱，最终需求低迷不利于经济增长动能恢复。

其次，由于内外需求延续弱势，负向的需求冲击导致制造业企业库存投资意愿不足；大宗商品价格下跌可能带来正向成本冲击，但价格持续下跌可能导致企业预期未来价格将继续下跌，正向成本冲击影响有限；尽管名义利率可能有所回落，但工业价格继续低迷可能性大，实际利率或继续处在高位，金融冲击将继续制约企业库存投资需求。综合来看，库存投资需求对经济增长动能恢复作用有限。

再者，尽管信贷投放有所增加，但由于融资需求依然偏弱，信贷投放依然靠票据冲量，能真正支撑经济的贷款缺少明显反弹；但有效融资仍在低位；历史数据显示信贷领先经济六个月左右，考虑前期有效融资持续偏弱，预计短期经济动能或继续弱势；如果当前宽信用格局能够延续，并且融资结构能够改善，从信用领先经济6个月角度看，明年年中左右经济增长动能或开始增强。(完)