《交易视点》中国转债市场波动加大，对价格高位等品种保持警惕--中金

路透上海12月15日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，总体而言，在市场波动加大时，应提升“反脆弱”能力，对价格高位（赎回风险大导致可操作空间小且缺少防御能力）、流动性不佳品种还是应保持一丝警惕。

上周建议投资者逢高小幅波动操作之后，我们更强调调整配置的方向。基于我们上述对股市的判断，二线蓝筹品种、题材（国企改革、一路一带、油价、核电等）、新券很可能将是未来的关注点。

上周建议把握波段操作机会得到验证。当然，不得不承认的是，意料之外的中证登《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》其实起到了很大的作用。

不过，这些表面现象之外，政策风向有变，开始有意防范股市快速加杠杆，融资融券等杠杆资金对市场的推动力减弱，而产业资本和居民调整资产配置、保险等仍有望为股市提供增量资金，慢牛走势仍可期待。短期IPO、退市警告、诸多个股风险等不利因素仍会导致短期市场以震荡为主。

**市场回顾**

市场回顾：上周股市如预期剧烈波动，周一上证综指冲高至3,020点，而随着累计获利已高，加上市场近期的高杠杆操作，投资者心态上也受到融资融券保证金比例调整、IPO以及中登企业债质押回购通知的影响，周二股市迎来天量大跌。

但好在大跌没有延续，股市在周三显着反弹，随后进入震荡，成交量逐步回落，上证综指经历大幅震荡后基本收平。

转债在周二同样受到中证登企业回购新规冲击而遭遇股、债（流动性）双杀，当日转债指数跌幅近8%，近期表现突出的大盘转债大幅回落，转债指数当周下跌5%。个券表现上看，热点不出意外转向了二线蓝筹品种，国电、徐工等表现出色。

上周，重磅消息不断冲击市场。先是中证登发布了《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》，该规定不出意外导致债基遭遇赎回且引发市场恐慌，可转债作为流动性最好的债券子类品种，再次首当其冲。

其后，中央经济工作会议、货币信贷数据、12月份IPO等重磅消息接踵而至。抛开这些纷繁的信息，我们能挖掘出什么样的信号？

我们仍坚持上周二的看法，过快上涨（融资融券+新媒体起到了很大的作用），正在脱离基本面可以解释的范围。从大范围的股基B档套利可知，市场情绪已经极度亢奋并已经由“傻钱”所主导（见上周周报），近期EPFR等数据显示外资反而在撤出。过高的资金消耗以及累计获利加上高杠杆操作，一旦心态有风吹草动，就会带来获利和止损盘的相继出逃。

短期来看，“风”略有变，融资融券定金比率调整、两融专项调查、12月份IPO数量增加一只等均有所体现，毕竟杠杆操作助涨助跌，由此导致的过快上涨同样不健康，可能会引发监管机构的警惕。

此外，12月份IPO即将开始（本周四、五），按以往惯例，会有部分资金被分流去打新。当然，我们上周提到的分级股基套利等牛市正反馈机制也如期有所减弱。因此，我们维持本周预计股市仍将以震荡修整为主，等待12月份IPO落地。

中期看，不轻言股市趋势结束，但也许要转为慢牛行情，逢IPO冲击等仍是踏空者重新介入时机。居民等资产配置调整这一根本逻辑还没有逆转，踏空资金众多，政策预期不减，中期仍积极。尤其是，在信贷需求萎靡的背景下，过度刺激商业银行放贷可能会导致信贷资金间接流入股市。

但本轮行情业绩驱动不明显，更多是估值修复和风险偏好上升，加上沪港通等导致的海内外互联互通，上涨的步伐不应该过快，与债市也会有所平衡。板块上，通过大盘股拉升涨指数已经不符合各方利益，但市场仍存在增量资金，活跃程度仍将非常高，二线蓝筹及题材转债将重新获得青睐。

**转债何时应该转股？**

我们在近期接触了较多的非传统转债投资者，包括QFII、私募和银行理财等。其中，转债转股的问题被不少投资者问及，即投资者在什么时候应该转股？

一般转股主要有如下途径：1、触发赎回条款。触发该条款后，由于赎回价一般很低，转债的时间等期权价值消失，投资者的理性选择显然是及时转股或卖出转债，而非接受赎回，最终实现了转债转股。这是最为常见的转债转股方式。

2、出现明显负溢价时套利转股。工行、中行等都曾出现过明显的负溢价，背后的原因包括转债投资群体风险偏好低、转债盘子大（机构仓位都很重，缺少新增买盘）、对股价反应滞后、担忧对正股的稀释等多方面因素。投资者可借机关注转股套利机会，详见之前的转债套利专题讨论，从而最终实现了转债的逐步转股。

3、到期转股。如果转债到期时的平价超过到期还本付息值或赎回价，理性的投资者也会提前进行转股。

4、其他情况的转股。比如恒丰转债大股东进行了主动转股，主要与地方国资委的要求有关。

此外，如果转债流动性较差而溢价率不高时，投资者也可能积极转股并通过股票获得流动性。近期工行、中行、平安等大盘股均出现了股价大涨，未来触发赎回条款的概率大为增加，届时投资者应通过转股（或卖出）规避相应的赎回风险。

而在此过程中，有可能继续出现明显折价的情况，其中的转股套利机会值得投资者继续关注，反过来也将逐步化解转债对正股的压制作用。

明年很可能出现大盘金融转债被消灭的情况，转债品种供求关系将随之紧张，有助于提升市场整体的估值水平。尤其是绝对价位低、尚未进入赎回期的新券将享受较高估值。

**关注转债供给**

我们本周关注转债供给。需要指出的是，在我们的分析框架当中，供给属于慢变量。因为目前国内转债的审批制度使得转债融资周期仍然非常长且可以提前通过信息披露等跟踪。

我们对转债供给的中期看法仍偏乐观，理由包括：1、转债融资意愿尚可，民企债融资成本仍高，定向增发等融资难度大且背后往往存在对赌协议，转债融资性价比和难度仍最小，也不会立即摊薄股权，容易被各方所接收。考虑到中小盘股开始陆续进入再融资期，以及近年来净资产的扩张，通过转债融资的诉求提升。而房地产等行业再融资限制的放开，都将丰富转债发行人类型。

2、审批效率提升，从今年以来转债发行情况看，监管机构的审批周期大大缩短，融资效率明显提升。而且作为交易所区别于银行间债市的特色品种，理应得到监管机构的大力鼓励。

3、大股东通过优先配售获利丰厚（一、二级价差），有较强的动力选择该融资方式。

4、中介机构方面，券商的城投、非标业务减少，IPO存在流量控制，均有开拓转债、ABS等业务的动力。

5、明年如果《证券法》修改，使得发债规模受制于净资产40%的限制取消，也将有助于电力等企业选择转债融资方式。

6、可交换债带来品种上的丰富。

转债供给的老问题与新问题。转债供给的老问题仍难以解决：1、电力等发债规模受制于40%的限制。转债要求背后有项目支持，资金用途限制较多；2、优先股等融资方式分流；3、财政部《加强监管国有金融上市企业可转债发行》，未来国有金融企业发行转债障碍增加。

此外，融资门槛、融资效率及条款复杂等也是制约因素。而随着股市的好转，IPO审批节奏有可能加快，有可能影响转债的审批速度。而定增等股权再融资难度降低，可能分流转债的潜在融资。

最后，银行等发行转债不再能补充附属资本，且存在优先股等补充资本金的替代方式，进行转债融资的意愿大为降低。相应的，供给结构方向，预计将越来越多的以中小品种为主。

总体来看，按目前的审批节奏和项目储备情况，我们预计2015年转债供给只数仍有可能达到或超15-20只。

**个券点评**

我们上周提醒投资者对大盘转债进行减持，相对看好平安转债（但仅剩6个交易日满足赎回条款），中行且战且退，民生相对价值提升。

上周也曾提醒，我们此前首选的国金转债盛极而衰，将在融资融券保证金上调、股基B档跌停之后迎来阶段性高点。该转债已经触发赎回条款，公司已经发布提前赎回公告，目前尚有23亿元面值转债尚未赎回，相对正股日均几十亿的成交量而言，转债转股对正股的影响很小，但仍偏负面，建议上周没能左侧减持的投资者分批兑现。

同时基于板块轮动和个券纷纷遭遇赎回等状况，建议更加关注徐工、东方、国电（还有4个交易日满足赎回条款）、南山、歌华、深机、浙能甚至中海等二线蓝筹品种。

小盘转债品种中，分化难免，仍主要看好齐峰、同仍等转债，齐翔等品种经过前期调整后可关注低吸机会。

新券均有较高关注价值，其中洛钼转债本周二上市，预计上市定位可参照吉视等品种，建议转债基金等投资者积极收集中长期筹码应对转债大量赎回后的困境。

最后，深机经营数据明显好转，我们对其基本面做以简单跟踪评论。(完)