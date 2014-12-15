更新版 1-香港社会：铜锣湾完成清场道路重开，逾两个半月占领运动终落幕

(新增清场过程)

路透香港12月15日 - 香港警方周一中午完成最后一个被示威人士占领的地区--铜锣湾的清场行动，并拘捕在场17名不愿在限期前自愿离开封锁区的人士。目前怡和街东行线的马路已经重开。这场持续79天，争取民主普选的＂占领运动＂终于告一段落。

继旺角、中环及金钟两个占领区先后被清场后，范围最小且气氛相对平静的铜锣湾怡和街一段道路今天也被清场，清场的过程也是最快的。

今天的行动历时约2.5小时，警方在早上约10:24分设立封锁线，任何人士均不能进入封锁线，其后用工具清理铁栏、帐篷等障碍物，并随即将这些障碍物移离现场，过程大致顺利，并未遇到反抗。在完成清障后，在场候命的食环署人员和洗街车随即清洁街道，在中午过后完成清理。

有大批市民在封锁线范围外围观或高喊＂公民抗命，无畏无惧＂等 口号声援，而铜锣湾崇光百货对外怡和街的封锁线范围内仍有17名市民，包括公民党立法会议员陈家洛仍然逗留，等待被警方拘捕。在警方多次呼吁要求他们自愿离去不果后，中午12:30左右这些留守人士被拘捕并带上警方安排的旅游巴士。

**17名示威者在现场等待被捕**

现场留守人士亦包括一些长者，其中此前在金钟占领区留守而被捕的90岁的老伯伯今天亦在铜锣湾占领区等待再次被捕。

＂我来支持学生，要政府回应我们的诉求。日后若（再）有占领，我仍会来，有生一日都会来。＂这名头戴白帽，撑着拐杖的老伯在被捕前对记者说。

＂你们来清场吧，我们不会走。＂一名背着红色背包的女示威者对警员说。

拘捕行动约在中午12:40完成，其后怡和街东行方向道路于下午1点过后重开。

在上周四的金钟清场行动中，亦有示威者不愿自行离去，最后要由警员抬离或带离现场，警方共拘捕209名不愿在限期前自愿离开的人士。

占领运动于9月28日展开，并由原来金钟一带扩展至旺角和铜锣湾这些主要旅游购物区。这场争取民主普选的抗争运动，因为市民以雨伞抵挡警察警棍、胡椒喷雾及催泪气体而被称为＂雨伞运动＂，而黄雨伞亦成为这次运动的象征之一。