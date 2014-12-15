《MAGUIRE专栏》油籽供应过剩应再次激发全球需求升温

在最近几年产量持续强劲表现后，油籽库存创下历史最快的攀升速度，去年增长逾22%。随着大量美国和南美大豆的收获，2014/15年度库存预计继续增长31%。

2014/15年度大豆、油菜籽、葵花籽和棕榈仁预估总产量略高于1亿吨，比2011/12年总产量高近4,000万吨。预估产量相当于超过88天的油籽消费量。

**需求走势缓慢而稳定**

这些库存可能看似充裕，但因而给价格带来的下行压力正刺激着终端用户的胃口，他们通常对产量变动的反应慢于市场其他参与方。但是，25年来只出现过一次需求同比下滑。

此外，在产量激增后，需求料将很快以快于平常的速度增长，因为供应带动的价格压力有助于改善终端用户的利润率。

去年的油籽总需求增长5.7%，为2009/10年以来最快。美国农业部(USDA)预计， 2014/15消费量将升高约3.8%，这将低于五年均值4.4%，较去年增速下滑近两个百分点。

大豆期货等指标油籽价格目前也处于或接近四年低位，较2013年大部分时间水平要低20%-30%。油籽需求增速若持平去年也合乎情理，即便不会高于去年。

如果2014/15年度消费量增速并非3.8%，而是达到5%，那将相当于多消费500万吨油籽。7%的增速意味着多消费近1,300万吨油籽。

当预估库存约为1亿吨时，消费量增加500万吨可能不太明显。但是库存走势一旦逆转，可能提高市场人气，进而引发消费者更大的买兴。这种情况或将在明年提振油籽价格。

因此，虽然油籽市场目前焦点仍是全球供应的历史性规模，但随着消费者集体对低价作出反应，需求增长或将成为2015年市场走势的主要推动力。

油籽产量、消费量和库存图表：link.reuters.com/ran63w(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 王洋)