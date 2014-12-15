版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 13:22 BJT

日本经济：首相安倍晋三称，将要求企业明年加薪

路透东京12月15日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他将在周二的会议上要求企业领袖明年加薪。

安倍表示，希望在年底前汇整经济刺激举措，并采取行动来缓解进口价格上涨的担忧。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐