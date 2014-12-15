国际油市：布兰特原油回吐涨幅跌向62美元，盘中交投震荡

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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美国1月原油合约 报每桶57.88美元，几乎与最新结算价持平，上日曾低见56.25美元，为2009年5月以来最低。
市场震荡是因为影响市况的因素互相矛盾，经济指标支撑油价，但供应因素却破坏油价。
“本周将公布制造业PMI初值，这可能为下跌的油价带来支撑，”辉立期货周一表示。“如果制造业数据有利，预期美国2月原油期货本周将小升至每桶61.81美元，布兰特2月原油期货则将来到63.26美元。”
但全球供应持续过剩问题料将拖累油价，而且近期石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，OPEC可以承受油价疲弱并维持产量不变，这也加重市场疑虑。(完)
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(编译 王兴亚/戴素萍; 审校 许娜/李春喜)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)