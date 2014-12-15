国际油市：布兰特原油回吐涨幅跌向62美元，盘中交投震荡

美国1月原油合约 报每桶57.88美元，几乎与最新结算价持平，上日曾低见56.25美元，为2009年5月以来最低。

市场震荡是因为影响市况的因素互相矛盾，经济指标支撑油价，但供应因素却破坏油价。

“本周将公布制造业PMI初值，这可能为下跌的油价带来支撑，”辉立期货周一表示。“如果制造业数据有利，预期美国2月原油期货本周将小升至每桶61.81美元，布兰特2月原油期货则将来到63.26美元。”

但全球供应持续过剩问题料将拖累油价，而且近期石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，OPEC可以承受油价疲弱并维持产量不变，这也加重市场疑虑。(完)

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