路透调查：泰国央行周三料再度维持利率不变

路透曼谷12月15日 - 一项路透调查显示，泰国央行周三料在今年最 后一次会议上再次决定维持指标利率不变。 泰国央行一天期回购利率 自3月降息25个基点后，一直 维持在2%。军方5月发动政变接管政府，称其必须要恢复稳定。 在11月5日的会议上，泰国央行货币政策委员会以6-1票的结果决定维 持利率不变，持异议者希望降息。央行表示，2.0%的利率水平已经很低， 足以帮助经济从长时间的政治动荡中复苏。 今年前九个月，泰国经济仅成长0.2%。央行本月曾表示将下调经济成 长预估。央行目前估计，2014年经济增长率为1.5%，明年为4.8%。 泰国11月通胀年率为五年低位1.26%。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)