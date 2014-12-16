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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 07:30 BJT

重温稿-路透调查：泰国央行周三料再度维持利率不变

路透曼谷12月15日 - 一项路透调查显示，泰国央行周三料在今年最
后一次会议上再次决定维持指标利率不变。

    泰国央行一天期回购利率 自3月降息25个基点后，一直
维持在2%。军方5月发动政变接管政府，称其必须要恢复稳定。
    
    在11月5日的会议上，泰国央行货币政策委员会以6-1票的结果决定维
持利率不变，持异议者希望降息。央行表示，2.0%的利率水平已经很低，
足以帮助经济从长时间的政治动荡中复苏。

    今年前九个月，泰国经济仅成长0.2%。央行本月曾表示将下调经济成
长预估。央行目前估计，2014年经济增长率为1.5%，明年为4.8%。
    
    泰国11月通胀年率为五年低位1.26%。(完)
  
 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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