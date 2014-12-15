中国资管：上周46款集合信托产品发行，平均募集规模下降期限缩短

路透北京12月15日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（12月6-12月12日）共有28家信托公司发行了46款集合信托产品，发行量环比减少7款。

46款新发行产品中，42款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.48亿元，环比下降0.32亿元，降幅为17.75%。按照平均规模推算，本周发行的信托产品总计划募集规模为68.23亿元，环比下降27.35亿元，降幅为28.62%。

其中，募集规模最大的是方正信托发行的“东兴61号凯信时代地产股权投资集合信托”，募集规模为6.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，46款新发行产品中，共有40款公布了期限，平均期限20.90个月，环比缩短2.14个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9 9.43% 下降0.2个百分点

24个月期 26 10.27% 上升0.01个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了19款，房地产领域产品发行了11款，工商企业领域产品发行了8款，金融领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了24款，权益投资类产品发行了13款，股权投资类产品发行了4款，组合运用类产品发行了2款，证券投资类产品发行了1款，其他类产品发行了2款。

**成立集合信托产品47款**

统计时间内共有19家信托公司成立了47款集合信托产品，发行量环比增加15款。

34款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.68亿元，环比增加1.22亿元，增幅为264.78%。

其中，成立规模最大的是五矿信托成立的“长利稳增1号投资集合资金信托计划”，募集规模为28.00亿元。

上周共有21款新成立产品公布了期限，平均期限17.86个月，环比缩短10.96个月。本周共有7款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.79%，环比上升0.40个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了14款，房地产领域产品成立了6款，基础设施领域产品成立了5款，金融和工商企业领域产品各成立了1款，其他领域产品成立了19款。