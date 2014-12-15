台湾股市：随亚股收低，因国际油价持续下滑

路透台北12月15日 - 台湾股市周一收低。分析师指出，受国际油价持续下滑影响，今日台股跟随亚股回档修正，但本地投资人逢低承接，令终场跌幅有所收敛。

台湾加权股价指数 收低0.46%或41.70点，报8,985.63点；今日成交初值 为759.49亿台币，上交易日修正后为775.98亿。

〞接近年底本地投资人较偏多，最后两周通常有作帐行情。〞福邦证券分析师陈唯泰说。

他表示，盘面权值股因外资年底休假表现偏弱，12月台股要重拾多头涨势相对困难，预料近期指数呈现横盘区间整理格局。明日看在8,950-9,050点。

亚洲股市周一跌至九个月低点，供应过剩及全球经济成长减速疑虑，打压油价挫跌至五年半低位，打击能源股与大宗商品生产商及出口商。