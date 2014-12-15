中国资管：上周银行理财产品发821款，固收类产品预期收益率多上升

路透北京12月15日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（12月6日-12月12日）73家银行共发行了821款理财产品，发行银行数较上期增加10家，产品发行量增加43款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共209款，市场占比为25.46%；非保本型理财产品共612款，市场占比为74.54%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化

债券和货币市场类 355 43.24% -13

其中：人民币 328

外币 27

组合投资类 421 51.28% +47

融资类 1 0.12% -2

结构性产品 44 5.36% +11

注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。

上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 18 3.67% 下降15个基点

1个月至3个月（含） 421 5.09% 上升11个基点

3个月至6个月（含） 208 5.22% 上升6个基点

6个月至1年（含） 83 5.44% 上升12个基点

1年以上 15 5.78% 上升66个基点

上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为762天；预期年化收益率最低2.60%，最高为6.80%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率上升30个基点。

上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：

期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率

） 1个月以下 18 2.42% 3.67% 1个月至3个月 421 56.51% 5.09% 3个月至6个月 208 27.92% 5.22% 6个月至1年 83 11.14% 5.44% 1年以上 15 2.01% 5.78%

上周共发行33款外币理财产品。其中，美元理财产品20款，较上期增加4款。

**240款产品实现预期最高收益率**

普益财富监测数据显示，上周有1,020款产品到期，公布了到期收益率的246款产品中，240款实现预期最高收益率，6款结构性产品未实现预期最高收益率。

上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品449款，债券和货币市场工具类产品522款，结构性产品47款，融资类产品2款。

上周到期收益率为6.00%及以上的产品共18款，与上期相比增加11款。14款产品来自城市商业银行，3款来自股份制商业银行，1款来自国有银行；从投资领域来看，1款结构性产品，1款债券类与货币市场类产品，16款为组合投资类产品。