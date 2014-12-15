韩国汇市：韩元上扬，追随日圆升势

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透首尔12月15日 - 韩国韩元兑美元 周一在震荡交投中走升，追随日圆 走势，因日圆的避险买盘盖过美元多头。
韩元兑美元 国内市场收报1,099.1，上周五收盘报1,103.1。(完)
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(编译 王兴亚；审校 王洋)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。