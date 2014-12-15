《交易视点》中国债市风险较小，但机会仍需等待--中信证券

路透上海12月15日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，整体来看，偏弱的基本面和低迷的通胀水平仍限制了收益率大幅走高的风险，但从近来收益率对基本面反应趋于钝化来看，除非基本面出现超预期恶化以及政策层面的进一步宽松，否则年底债券市场可能陷入区间震荡局面。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，目前5-7年与10年国债及金融债利差均处于较低水平，伴随着未来收益率或出现陡峭化的趋势，5-7年品种的配置价值相对较好。

前瞻地看，上周公布的经济数据显示，通胀持续低迷、工业增速大幅放缓、固定资产投资增速维持低位，而财政支出也在二季度已大幅透支的情况下近乎零增长，内需疲弱势头依旧难改。

虽然11月银行贷款超预期增加8,527亿元，但由于信贷的大幅增加主要依靠票据冲量，信贷反弹的持续性仍然存疑。因此，目前宏观经济基本面仍然对债券市场构成一定支撑。

从流动性来看，IPO冻结天量资金叠加年末因素可能将使资金面承压，在“松紧适度”货币政策导向下，央行有望通过放量续作MLF、重启逆回购等操作平抑年末资金面的波动，资金利率仍将维持在相对合理水平。

**外需低迷**

11月份工业增加值同比增速下降0.5个百分点至7.2%，完全符合我们的预期；我们计算的季调后的环比折年率则从上个月6.3%下滑至2.8%，与双双走低的中采和汇丰PMI相一致，显示企业预期更趋悲观、经济下行的趋势仍在延续，APEC期间停产以及外需显着回落可能是工业增速显着下滑的主因。

内需方面，11月份投资整体相对稳定，名义固定资产投资累计增速下滑0.1个百分点至15.8%，当月同比增速小幅回升0.6个百分点至15.0%，由于去年同期制造业、基建和房地产投资的增速大幅波动，本月这三者投资增速的变动更多可以归咎于基数的影响。

外需方面，11月份出口同比增速从上月的11.6%进一步放缓至4.7%，基本符合我们5%的预判。出口增速的显着下滑与基数以及虚假贸易挤出有关，12月份的出口增速也将受益于基数效应回升至10%附近。

前瞻地看，随着APEC的扰动消失，12月份工业增速有望小幅回升，但四季度工业增速的均值仍较三季度有所下降，预计四季度GDP同比增速在7.2%附近。

**信贷投放回升，尚不构成对债市压力**

三季度以来，货币条件呈现三方面特征。第一，银行惜贷叠加融资需求低迷，贷款规模多次出现超预期下滑。第二，中长期贷款规模相对平稳，用短期贷款和票据冲额度的特征明显；第三，表外去杠杆加剧，表外信贷（委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票）持续负增长。

11月份新增人民币贷款8,527亿元，明显超出预期。根据媒体报道，央行要求全年新增贷款控制在10万亿以内，最近已经大幅调整合意贷款规模，如果全年完成10万亿，意味着12月份还将有9,000亿左右的信贷投放，全年的信贷余额增速也将从之前的13.3%上升至13.9%。

目前信贷额度扩张尚未对于债券市场构成明显压力，因为从信贷结构来看，融资需求尚无恢复迹象。2014年中央经济工作会议提出“货币政策要更加注重松紧适度”，较去年货币政策防止金融机构加杠杆和“社会融资规模合理增长”的政策导向有所宽松，考虑到经济仍面临下行压力以及稳增长成明年首要任务，预计信贷增速将有所提高。

**通缩压力加剧**

11月份CPI同比增速较上月进一步下行0.2个百分点至1.4%，创五年来新低，非食品价格反季节性下跌是导致CPI低于我们预测值的主要原因。非食品价格下跌主要受原油价格大跌影响，11月份WTI原油价格下跌18%至62.25美元，预计12月份非食品价格还将受到影响。

最近一个季度，CPI环比折年率的涨幅均值不到1.0%，PPI环比折年率接近-6.0%，均低于目前的同比水平；这意味着如果没有进一步宽松政策出台，推动经济企稳回升，CPI和PPI面临进一步走低的风险，明年CPI同比涨幅均值大概率在2%以下。

由于去年12月份CPI环比增速较低，预计今年12月份CPI同比将小幅回升至1.8%附近；不过去年12月份PPI的环比增速不低，受此影响PPI同比跌幅将进一步扩大。(完)