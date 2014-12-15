《交易视点》中国债市仍可小赌货币政策，年末交易机会尚存--国泰君安

路透上海12月15日 - 中国国泰君安证券研究所最新债市策略周报认为，11月份宏观经济数据仍然偏弱，央行货币政策仍然有进一步宽松的空间，预计央行可能降息或者降准1-2次，年末或者春节前的时间里面，投资者仍然可以博弈货币政策的宽松的延续。
预计在前期比较大幅度的调整基础上，市场或许会出现一小波的交易机会，仓位比较轻的投资者可以适度把握。
利率债方面，大处着眼放松预期，小处着手资金冲击。年末季节性流动性紧张和IPO再次放行对资金面的影响可能会被政策对冲，市场仍存博弈央行放松的交易性机会，可在收益率反弹中适当参与。
通胀持续低迷，货币保持宽松态度意味着整体利率水平的上升会受到一定约束，货币政策没有过度收紧理由，整体利率上行会受到一定约束。风险资产短期上升速度过快，短期震荡概率加大，资产配置效应对债市挤出效应减弱。
需注意的是，在政策放松后，接下来经济预期改善和经济趋势的实际触底也将先后看到，利率品并无趋势行情，维持大概率区间震荡中性判断。
**信用债：耐心等待市场超调，埋伏来年机会**
企业债质押回购新规短期冲击渐淡，市场逐趋平稳。对资金面压力可控。城投甄别大考存新的情绪冲击，但长期仍然利好。
“14天宁债”事件可能强化市场对于城投年末甄别大考的担忧，政府债务认定范围过小、认定标准可能与目前基于公益性的一致预期存在偏差、以及源于甄别期间的各方分歧导致的再融资接续担忧，都可能带来情绪冲击。
不过基于化解政府存量债务风险进入实质阶段的长期利好判断，城投债长期系统性风险仍在下降，短期若调整幅度过大是买入机会。信用事件担忧化解，但资金面仍将承压。
赛维顺利兑付，华锐公司债重大进展，缓解市场信用风险担忧。但IPO冻结天量资金叠加年末因素，资金面仍将承压。耐心等待市场超调，埋伏来年机会。
**转债策略：弱平衡下的鸡肋行情**
股市的“疯牛”行情终于消停，短期对股市不利因素增多，而无明显利好因素出台，预计股市将以震荡为主，弱平衡下的鸡肋行情，市场风格重回主题轮动。
转债方面，中证登事件引发的机构去杠杆对转债负面冲击明显，加之临近年末资金面压力陡增，转债的持续调整不可避免。
总结来看，核心逻辑如下：
（1）IPO启动、两融检查等多重利空袭来；
（2）短期无明显利好因素出台；
（3）资金面压力可能导致转债持续调整。操作建议和标的方面，建议投资者以不变应万变，以获利了结操作为主，给予浙能、东方、中海、同仁转债“增持”评级。(完)
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(整理 李宏薇；审校 林高丽)