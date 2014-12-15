《交易视点》质押新规冲击明显，中国信用债短期难向好--中信证券

路透上海12月15日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，受中证登质押新规影响，上周短融和中票市场出现明显调整。而受IPO冻结资金影响，无论是短融还是中票，短期内可能仍然难有较好的表现。

上周资金面仍然偏紧，短端产品收益率上行明显。受之前股市持续向好影响，部分货币和债项型基金面临了较大的赎回压力。中证登新规加大了债基不稳定预期，流动性较好的短融产品抛压明显。

虽然短端产品收益率在事件冲击后有所回落，但收益率整体仍处于上行态势。短期来看，虽然股市升势暂缓可暂时缓解基金的赎回压力，但又将陆续进入IPO密集发行期，而此次锁定资金规模将达到2万亿以上，料将对交易所和资金面形成不小的压力。

目前AAA短融与7天回归利差已进一步走扩至145BP的历史较高水平，继续上行空间有限但并无明显的下行动力；对于配置型投资者，收益率的上行带来一定配置机会，中低评级短融具有一定的配置价值。

**中票收益率可能维持盘整**

上周中票市场调整明显，5年期AAA中票收益率上行30BP至5.15%。

11月价格、经济和金融数据陆续出炉，CPI数据大幅低于预期、PPI降幅持续扩大；工业增加值同比增速较前一月下降0.5%至7.2%，经济增长动能仍然不足；11月信贷数据超预期，但非标融资继续萎缩，社融总量比去年同期仍有所降低。

整体来看，总需求不足的现状仍未有较大改善，叠加通缩风险，使得央行仍将维持宽松的货币政策；但股市的火爆效应仍在、也为央行采取进一步的放松政策带来了难度。

从未来趋势看，虽然中证登质押率新规主要针对的是以城投债为主的企业债，但是此类券种流动性的明显弱化以及债基因而面临的赎回压力使得抛售压力仍然可能波及到其他流动性较好的券种，加之近期IPO冻结资金的影响，短期内中票市场可能仍然难有较好的表现。

好在基本面仍然相对较弱，通胀仍然相对低迷，因此中票收益率可能整体维持盘整的态势，如果收益率因情绪性的抛售有明显抬升，则可能会带来一定的交易机会，对于配置型投资者来说，可择机配置性价比较高的高息产品、享受息差收益。

**城投债及公司债**

上周城投债收益率上行明显，7年提前还本的中西部地级城投债收益率上行60BP至6.30%左右的水平。

中证登新规将导致城投债流动性面临一定不确定性，同时对机构形成了一定的去杠杠压力，因此对于中证登的后续操作需持续关注，若质押率下调的范围较大，则仍将会对市场形成一定冲击。

**个券推荐**

上周共有58只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量926亿元；

短融和超短融中，我们推荐14国电集SCP008、14宁沪高CP001、14广百SCP001、14复星高科CP001、14丹东港CP003；

中期票据中，我们推荐14中交建MTN001、14中铝业MTN002、14五矿股MTN002；私募票据中，我们推荐14金元PPN010；企业债中，我们推荐14博兴债（有担保）。(完)