全球金市：现货金下滑，美国升息隐忧浮现

辉立期货的投资分析师Howie Lee称，市场揣测美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明或会移除“相当长时期”的措辞。

“如果他们移除这个措辞，我想他们是在努力让市场为最终升息做准备，那可能会推动金价进一步下跌，”Lee说，他认为金价支撑位在1,140美元。

FOMC将在周三结束两天的会议后公布政策声明。

截至0638GMT时，现货金 跌0.3%，报每盎司1,218.80美元。金价上周攀升2.6%，为10月以来最大周线涨幅。

美国2月期金 跌0.3%，至每盎司1,219.30美元。(完)

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