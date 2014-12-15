台湾央行：共发行1,152.5亿台币存单，存单发行余额增698亿

路透台北12月15日 - 台湾央行周一公布，共发行1,152.5亿台币存单，含200亿两年期定存单。与今日存单到期金额454.5亿台币相较，存单发行余额增698亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 917.5

91天期 0.93 27

182天期 1.05 8

两年期 0.812 200

央行上日共发行2,816亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,931.9亿台币。