台湾央行：共发行1,152.5亿台币存单，存单发行余额增698亿

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北12月15日 - 台湾央行周一公布，共发行1,152.5亿台币存单，含200亿两年期定存单。与今日存单到期金额454.5亿台币相较，存单发行余额增698亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 917.5
91天期 0.93 27
182天期 1.05 8
两年期 0.812 200
央行上日共发行2,816亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,931.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为150亿台币，累积至周日超额准备为1,605亿台币、加计前期1%的超额准备为3,363亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)